Goßmannsdorf / Winterhausen: Aggressiver Bahnreisender

Foto: Funkhaus Würzburg

Randale in der Regionalbahn. Ein 34-jähriger Thüringer war am Donnerstagabend zusammen mit seinem Kind unterwegs im Zug von Ochsenfurt nach Goßmannsdorf. Wohl wegen einer kaputten Tür verpasste er seinen Ausstieg und begann daraufhin zu randalieren. Zunächst wollte der Mann die Notbremse ziehen, woran ihn aber andere Reisende hindern konnten. Er wehrte sich dabei allerdings mit heftigen Schlägen und Tritten. In Winterhausen konnten die Mitreisenden ihn dann aber zusammen mit dem Schaffner aus dem Zug drängen. Dort rannte der Mann mit seinem Kind zusammen davon. In Goßmannsdorf wurde er aber unter erheblichem Widerstand schließlich von der Polizei gestellt. Gegen den Thüringer wird jetzt wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchtem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, Beleidigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Erstellt: 23.12.16 - 14:39 Uhr



