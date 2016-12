Rödelsee: Dorfladen scheint endgültig gescheitert

Foto: Harald Wanetschka / pixelio.de

Lange wurde gekämpft, doch jetzt macht er doch zu. Der Dorfladen in Rödelsee schließt Ende des Jahres wohl endgültig. Es seien betriebswirtschaftliche Gründe, heißt es. Die Maßnahmen, die den Laden aus dem jährlichen Defizit von 100.000 Euro hätten führen sollen, haben nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Mit aller Kraft hatten einige Rödelseer Bürger in der Vergangenheit versucht ihren Dorfladen zu retten. Die Erweiterung des Angebots, ein Bürger-Arbeitskreis und ein überarbeitetes Konzept hatten allerdings keinen Erfolg. So muss die neue Pächterin nach einem Jahr in Rödelsee jetzt wieder aufgeben.In den letzten Jahren haben erst Dorfläden in Geiselwind, Buchbrunn, Wiesenfeld und Büchold eröffnet – mit teilweise gutem, teilweise durchwachsenem Erfolg.

Erstellt: 28.12.16 - 06:36 Uhr



