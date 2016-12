Basketball: s.Oliver empfängt Göttingen

Foto: s.Oliver Würzburg

Letztes Heimspiel des Jahres für s.Oliver Würzburg. Die Basketballer empfangen am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages die BG Göttingen. Die Niedersachsen sind Tabellenzehnter, Würzburg steht zwei Plätze dahinter. Das s.Oliver-Team möchte seine zuletzt gezeigten Leistungen wiederholen. Im letzten Heimspiel gab es den lange ersehnten zweiten Heimsieg. Zuletzt verloren sie dann zwar in Ulm, konnten den Tabellenführer aber zwischenzeitlich unter Druck setzen. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Montagnachmittag um 15.30 Uhr.

Erstellt: 25.12.16 - 07:51 Uhr



