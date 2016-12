Aub: Umweltministerin nach Steinbruch-Skandal in der Kritik

Im Auber Steinbruch-Skandal muss sich was tun. Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf soll nach der illegalen Ablagerung von umweltgefährdendem Teer im Steinbruch von Aub handeln. Das sagte jetzt der Ochsenfurter SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib. Bis Ende Januar fordert er einen konkreten Maßnahmenplan wie der Teer entfernt wird. Zusätzlich möchte Halbleib wissen wie in Zukunft die Kontrollen verbessert werden, damit sich ein solcher Umweltskandal nicht wiederholt. Bis zu 20.000 Tonnen Asphalt sollen dort über Jahre vergraben worden sein, hieß es zeitweise.“Es ist nicht hinzunehmen“ schreibt Halbleib, “dass dieses die Gesundheit gefährdende Material seit Jahren in einem Steinbruch entsorgt und gelagert wird, ohne dass die Behörden dies mitbekommen oder dagegen vorgehen.“ Es sei jetzt die Aufgabe von Umweltministerium, Landratsamt und der Regierung von Unterfranken für eine zügige Bereinigung des Steinbruchs zu sorgen.

