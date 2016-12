Würzburg: Letzter Tag auf dem Weihnachtsmarkt

Ein letztes Mal Glühwein und gebrannte Mandeln. Am Freitag öffnet der Würzburger Weihnachtsmarkt zum letzten Mal für dieses Jahr. Die Schausteller und Budenbetreiber sind zufrieden: Bis auf zwei verregnete Sonntage war das Wetter in diesem Jahr optimal. Auch der LKW-Anschlag von Berlin habe nicht auf die Besucherzahlen gedrückt. Viele Besucher wären am Dienstag sogar aus Trotz gekommen, um zu signalisieren, dass sie sich Furcht und Terror nicht beugen wollen, so der Sprecher der Marktleute Werner Baumeister.Mit 115 Ständen war der Weihnachtsmarkt heuer so groß wie nie und wurde deshalb auch in die Eichhornstraße hinein verlängert. Verkauft wurden vor allen Dingen Stoff- und Wollprodukte wie Schals oder Socken. Kunst und Schmuck dagegen wurde dieses Jahr etwas weniger verkauft.

