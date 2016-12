Würzburg: Orientierugslose Frau im Maritim-Hotel

Foto: Funkhaus Würzburg

Aufregung am Würzburger Maritim Hotel, dort wurde heute Morgen eine orientierungslose Frau in einem Lagerraum gefunden. Zunächst war völlig unklar wie die 26-Jährige dort gelandet war. Ein Verbrechen konnte vorerst nicht ausgeschlossen werden, deshalb war ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften im Einsatz. Inzwischen scheint aber klar, eine Straftat ist wohl auszuschließen. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die Frau am Mittwochabend in Würzburg feiern war und offenbar einiges getrunken hatte. Offen ist aber nach wie vor die Frage wann und wie sie dann im Maritim gelandet war.

Erstellt: 22.12.16 - 15:48 Uhr



