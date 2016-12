Würzburg: Wasserrohrbuch behoben

Foto: M. Großmann / pixelio.de

Der Wasserrohrbuch in der Mergentheimer Straße in Würzburg ist behoben. Die WVV konnte das Leck in der Nacht orten und schließen. Am Mittwochnachmittag war eine Hauptwasserleitung geplatzt. Die Straße wurde im Bereich des Judenbühlwegs überflutet. An einem angrenzenden Gebäude gab es einen Wasserschaden. Insgesamt waren am Mittwochnachmittag fünf Häuser ohne Wasser. Die Ursache für den Rohrbruch ist nicht bekannt.

Erstellt: 22.12.16 - 07:41 Uhr



zurück zur Übersicht