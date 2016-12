Würzburg: Trickdieb prellt Rentner um 100 Euro

Foto: Funkhaus Würzburg

Rentner von Trickdieb geprellt. Am Mittwochvormittag wurde ein 82-Jähriger in der Würzburger Friedenstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Mann hatte dem Rentner wortlos eine 1-Euromünze hingehalten. In der Annahme der Mann wolle das Geld gewechselt haben, holte der 82-Jährige seinen Geldbeutel hervor und wechselte ihm die 1-Euromünze in zwei 50-Centstücke. Mit einem der Geldstücke begann das Spiel von vorne. Dabei griff der Trickdieb jedoch unbemerkt in den Geldbeutel des Rentners und erbeutete einen 100 Euro-Schein. Der Trickdieb wurde als circa 35-Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und gepflegt beschrieben. Außerdem soll er einen dunklen Mantel oder eine Jacke getragen haben und italienisch gesprochen haben. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Erstellt: 22.12.16 - 12:47 Uhr



