Würzburg: Stadtrat beschließt Sitzungsjahr

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Würzburger Stadtrat hat sich am Donnerstagnachmittag zur letzten Sitzung des Jahres getroffen. In seiner Abschlussrede stellte Oberbürgermeister Christian Schuchardt die Erfolge in den Mittelpunkt. Dabei nannte er unter anderem die Zusage für die Errichtung des Helmholtz-Institut für Infektionsforschung. Sie würde, wie viele andere Erfolge, exemplarisch für ein dynamisches, innovationsfreudiges und weltoffenes Würzburg stehen. Regierungspräsident Paul Beinhofer stellte seine Gastrede unter das Motto “Würzburg baut an seiner Zukunft“. Am deutlichsten wahrnehmbar sei dies am neuen Stadtteil Hubland. Darüber hinaus nannte er aber auch noch zahlreiche andere Projekte. Auch kam Beinhofer nicht mit leeren Händen. Er übergab der Stadt einen Förderbescheid über rund 5,7 Millionen Euro für die Landesgartenschau 2018.

Erstellt: 22.12.16 - 18:30 Uhr



