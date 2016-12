Unterfranken: Bevölkerungsschwund vorausberechnet

Düsterer Blick in die Zukunft. Unterfranken muss sich auf teilweise erhebliche Bevölkerungsverluste einstellen. Das zeigt eine Vorausberechnung des bayerischen Landesamtes für Statistik bis 2035. Vor allem in den eher nördlichen Landkreisen Main-Spessart, Bad Kissingen, Haßberge oder Rhön-Grabfeld wird die Bevölkerung merklich abnehmen.Vorausberechnungen zufolge wird beispielsweise Main-Spessart bis 2035 um 8000 Personen beziehungsweise 6,4 Prozent abnehmen. Damit hätte der Landkreis in 20 Jahren nur noch 118.000 Einwohner.Die Kreise Kitzingen und Würzburg Stadt und Land stechen dabei allerdings heraus, denn hier bleibt die Bevölkerungsentwicklung wohl einigermaßen stabil.

