Würzburg: Orientierungslose Frau in Lagerraum

In Würzburg ist eine orientierungslose Frau gefunden worden. Der Fall gibt der Polizei noch Rätsel auf. Die 20-Jährige aus Niedersachsen wurde am Morgen von einem Mitarbeiter in einem Lagerraum des Maritim-Hotels entdeckt. Wie sie dort hin kam ist noch völlig unklar, denn die Frau ist weder Hotelgast noch Angestellte. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz und kümmern sich um die Frau. Der Grund für ihre Orientierungslosigkeit ist noch völlig unklar. Die Polizei versucht zu klären, ob es eine medizinische Ursache gibt, oder ob die Frau möglicherweise Traumatisches erlebt hat.

Erstellt: 22.12.16 - 09:53 Uhr



