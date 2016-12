Basketball: s.Oliver verliert 75:98 in Ulm

Foto: s.Oliver Würzburg

Deutliche Niederlage für s.Oliver Würzburg. Bei Ratiopharm Ulm verloren sie am Mittwochabend mit 75:98. Zwar zeigten die Würzburger im zweiten Spielviertel eine starke Leistung und gingen sogar mit zwischenzeitlich zehn Punkten in Führung, danach fanden aber wieder die Ulmer ins Spiel zurück. Ratiopharm klettert durch den Sieg an die Tabellenspitze. Würzburg bleibt Zwölfter. Das nächste Spiel ist am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Hause gegen Göttingen.

Erstellt: 21.12.16 - 21:30 Uhr



zurück zur Übersicht