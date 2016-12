Würzburg: Wasserrohrbruch in der Mergentheimer Straße

Foto: M. Großmann / pixelio.de

Verkehrschaos durch Wasserrohrbruch. Ein Wasserohr ist am Mittwochnachmittag in der Mergentheimer Straße geplatzt. Auf Höhe der Haltestelle Judenbühlweg stehen Gleise und Fahrbahn unter Wasser. Die Suche nach der Bruchstelle wird wohl noch einige Zeit andauern. Außerdem muss geprüft werden ob die Straßenbahngleise unterspült worden sind. Aufgrund dessen fahren die Straßenbahnlinien drei und fünf vom Hauptbahnhof in die Sanderau. Von der Haltestelle Königsberger Straße fährt ein Ersatzbus dann zum Dallenbergbad. Von dort aus gelangen die Fahrgäste an den Heuchelhof.

Erstellt: 21.12.16 - 17:18 Uhr



