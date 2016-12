Unterfranken: So viele Eltern bekommen Betreuungsgeld

Foto: Alwin Gasser / pixelio.de

Kleinkinder zuhause betreuen, das machen offenbar viele Eltern in Unterfranken: Nach einem halben Jahr Betreuungsgeld in Bayern haben 12.000 Familien in Unterfranken diese Förderung beantragt, 10.500 davon wurden bereits bewilligt.Am 22. Juni ist das Bayerische Betreuungsgeldgesetz in Kraft getreten. Seitdem gibt es im Freistaat die Wahlmöglichkeit für Eltern, ob sie ihre ein- und zweijährigen Kinder selbst betreuen oder in eine Kita geben wollen. Für etwa die Hälfte der Kleinkinder in Unterfranken wurde die Förderung bisher beantragt.Kritiker nannten das Betreuungsgeld “Herdprämie“, weil es nach Ansicht der Kritiker Mütter von der Berufstätigkeit abhält und damit ein antiquiertes Familienbild fördert.

Erstellt: 22.12.16 - 06:13 Uhr



zurück zur Übersicht