Würzburg: Sitzenbleiber-Hochburg

Kaum einer bleibt so oft sitzen wie die Franken. Das zeigt eine Auflistung des Vergleichsportals billiger.de. Demnach liegen die Schüler in der Stadt Würzburg deutschlandweit auf Platz 22 von 122. Von den untersuchten 11.200 Schülern sind im letzten Jahr etwa 300 durchgefallen. Das entspricht einer Quote von etwa 2,6 Prozent. Das heißt von 1000 Schülern mussten statistisch gesehen 26 die Klasse wiederholen.Auf dem ersten Platz der Durchfaller-Liste steht die Stadt Coburg gefolgt von Fürth und Hof – alles drei Städte in Franken. Auch die Städte Bamberg, Nürnberg und Schweinfurt tauchen alle noch unter den Top10 auf.

Erstellt: 22.12.16 - 06:10 Uhr



