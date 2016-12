Lkr. Würzburg: Neujahrsgrußwort von Landrat Nuß

Foto: Funkhaus Würzburg

Bildung und Ehrenamt. Diese zwei Aspekte greift der Würzburger Landrat Eberhard Nuß in seinem Neujahrsgrußwort heraus. Er bedankt sich in seinem Schreiben bei den Bürgern des Landkreises Würzburg für deren zahlreiches ehrenamtliches Engagement im Rettungsdienst, in der Feuerwehr, der Jugend- und Altenpflege oder in der Flüchtlingshilfe.Außerdem erinnert Nuß in seinem Schreiben daran, dass der Landkreis in diesem Jahr viel Geld in seine Bildungseinrichtungen investiert hat und das auch in Zukunft so fortsetzen will. Schulen seien wichtig um Wissen und Können zu vermitteln, aber auch um Herz und Charakter zu bilden, argumentiert er mit einem Ausschnitt aus der Bayerischen Verfassung.

Erstellt: 28.12.16 - 06:09 Uhr



zurück zur Übersicht