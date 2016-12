Lkr. Kitzingen: Jahresrückblick der Landrätin Bischof

Foto: Funkhaus Würzburg

Einiges in Angriff genommen, vieles erreicht. So lässt sich der Jahresrückblick der Kitzinger Landrätin Tamara Bischof zusammenfassen. In einem Grußwort freut sie sich so unter anderem über die Aufnahme in den Nürnberger Verkehrsverbund VGN, die Eröffnung von vier Familienstützpunkten oder die Schulsanierungen im Landkreis. Knapp 3 Millionen Euro wurden in die Kreisstraßen investiert, in der Klinik Kitzinger Land wurden die Kosten für den ersten Sanierungsabschnitt mit 36 Millionen Euro eingehalten und der Haushalt blieb schuldenfrei.Im Jahr 2017 will der Landkreis mit der Sanierung seines Landratsamts-Gebäudes starten und das Projekt “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auf den Weg bringen. Mit Hilfe der Bürger soll dabei erarbeitet werden welche Besonderheiten der Raum Kitzingen bietet und wie diese der Nachwelt erhalten werden können.

