Würzburg: Stadtrat beendet das Sitzungsjahr

Der Würzburger Stadtrat trifft sich zur letzten Sitzung 2016. Am Donnerstagnachmittag stehen aber keine Entscheidungen mehr an. Oberbürgermeister Schuchardt hält seine Jahresabschlussrede, als Gastredner kommt Regierungspräsident Paul Beinhofer. Außerdem wird sich die Würzburger Landtagspräsidentin Barbara Stamm ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Die Stadträte lassen das Jahr danach mit einem gemeinsamen Essen ausklingen.Das Stadtratsjahr 2016 war geprägt von zahlreichen Entscheidungen, die von einer breiten Mehrheit getragen wurden, wie zum Beispiel den LKW-Fahrverboten. Diskussionen gab es um die beschlossene Beteiligung an einer Stadiongesellschaft der Kickers und die Zukunft des Mozart-Areals, die nach wie vor ungeklärt ist.

Erstellt: 22.12.16 - 05:59 Uhr



