Lkr. Main-Spessart: Automatischer Glättemelder installiert

Glättemeldeanlage an der Bayerischen Schanz (Foto: Landkreis Main-Spessart)

Technik gegen Eis und Glätte. Der Landkreis Main-Spessart hat jetzt eine neue Glättemeldeanlage installiert. Diese Anlage zwischen Frammersbach und Habichtstal misst ständig Windstärke, Windrichtung, Lufttemperatur und Bodentemperatur und übermittelt die Daten an das Landratsamt Main-Spessart.Die Glättemeldeanlagen werden dort eingesetzt wo das Glatteisrisiko relativ hoch ist. So kann man es sich sparen die Wege zur Kontrolle abzufahren, sondern gleich frühzeitig Räumen und Streuen.Insgesamt ist es die dritte solche Anlage, die etwa 20.000 Euro kostet. Die beiden anderen stehen an der Bayerischen Schanz bei Ruppertshütten und am Pumpspeicherwerk Langenprozelten und warnen bei Eis und Schnee.

Erstellt: 23.12.16 - 08:11 Uhr



