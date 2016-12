Sport: Zuschauermagnet Kickers

Die Würzburger Kickers sind Zuschauermagnet in der Stadt. Im Schnitt kamen über 11.000 Zuschauern zu den neun Heimspielen der Rothosen. Insgesamt waren schon über 100.000 Zuschauer in dieser Saison zu Gast in der Flyeralarm Arena. Das sind bereits jetzt mehr als in der kompletten Drittligasaison. Dennoch sind die Kickers damit nur Platz 15 im Zuschauerranking der 2. Liga. Allerdings haben die Kickers auch das kleinste Stadion der Liga.Die Bundesliga Basketballer von s.Oliver Würzburg hatten in der bisherigen Vorrunde das erste Mal ein Heimspiel seit Jahren, das nicht ausverkauft war. Insgesamt ist das Interesse an den Baskets Heimspielen nicht mehr ganz so hoch wie noch vor einem Jahr. Trotzdem kommen immer noch über 3.100 Zuschauer im Schnitt zu den Heimspielen.Bei den Rimparer Wölfen ist der Zuschauerschnitt zuletzt ebenso etwas gesunken von 1.900 auf 1.500. Das könnte aber daran liegen, dass mit Coburg und Erlangen zwei Derbys in dieser Saison wegfallen, da beide in die Bundesliga aufgestiegen sind.

