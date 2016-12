Mainfranken: Zuckerrübenkampagne geht zu Ende

Die diesjährige Zuckerrübenkampagne endet voraussichtlich am 24. oder 25. Dezember. Seit Anfang September wurden die Rüben von den Feldern geholt und zur Verarbeitung in die Zuckerfabrik nach Ochsenfurt gebracht. Die Verarbeitung soll 27. Dezember abgeschlossen sein. Pro Hektar Feld konnte man dieses Jahr durchschnittlich 71 Tonnen Zuckerrüben einfahren. Das entspricht dem fünfjährigen Schnitt.Der Zuckergehalt der Rüben, der für die weitere Verarbeitung wichtig ist, war in diesem Jahr sehr gut. Die Anzahl der Ernteerträge war aufgrund von zu wenig Regen im August und September nicht ganz so gut.

