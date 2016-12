Würzburg: Bürgermeister Schuchardt im Vatikan

Foto: Stadt Würzburg

Würzburgs Oberbürgermeister auf Flüchtlingstagung im Vatikan. Rund 70 Bürgermeister aus ganz Europa waren am Wochenende der Einladung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften gefolgt, unter ihnen auch Christian Schuchardt aus Würzburg. In seiner Rede rief er dazu auf sich für die Integration von Flüchtlingen einzusetzen. Schuchardt sagte, dass man die Flüchtlingssituation annehmen und auch mit den Konsequenzen umgehen müsse. Auf der Konferenz kam es zu vielen Gesprächen zwischen den Bürgermeistern, die alle vor ähnlichen Aufgaben stehen. Das so geschaffene Netzwerk soll helfen Probleme in der Flüchtlingsfrage in Zukunft besser und eventuell auch gemeinsam anzugehen.

Erstellt: 12.12.16 - 12:29 Uhr



