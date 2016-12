Unterpleichfeld: Mann stirbt bei Brand

Symbolfoto: Funkhaus Würzburg

Bei einem Feuer in Unterpleichfeld ist ein Mann gestorben. Das Feuer war in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Für den 79-Jährigen Bewohner der Dachwohnung kam jede Hilfe zu spät. Die anderen Hausbewohner wurden noch durch einen Rauchmelder rechtzeitig gewarnt. Ein 42-Jähriger Mann zog sich bei Löschversuchen noch eine Rauchvergiftung zu und kam ins Krankenhaus. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Erstellt: 12.12.16 - 07:42 Uhr



