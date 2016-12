Wiesentheid: Radlader spazieren gefahren

Symbolfoto: Funkhaus Würzburg

Radlader von Baustelle entwendet. Am Samstag stellte ein Arbeiter fest, dass ein gelber Radlader von einer Baustelle im Wiesentheider Industriegebiet “Im Mählig“ gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde am Abend in einem Feld zwischen der B286 und der Straße zwischen Wiesentheid und Abtswind wieder gefunden. Wer Hinweise hat, wer den Radlader unerlaubt bewegt haben könnte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt: 11.12.16 - 12:50 Uhr



