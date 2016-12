Fußball: Kickers spielen Unentschieden gegen Sandhausen

Foto: Würzburger Kickers

Unentschieden gegen Sandhausen. Die Würzburger Kickers kamen am Sonntagnachmittag nicht über ein 0:0 hinaus. Es ist das vierte Unentschieden für die Würzburger in Folge. Bernd Hollerbach hatte sich während des Spiels offenbar lautstark beschwert und wurde vom Schiedsrichter deshalb in der zweiten Halbzeit auf die Tribüne geschickt.Nächstes Spiel der Kickers ist am Sonntag zuhause. Dann empfangen sie den Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart am Dallenberg.

Erstellt: 11.12.16 - 15:33 Uhr



