Basketball: Würzburger unterliegen Oldenburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Erneute Niederlage für s.Oliver Würzburg. Gegen die EWE Baskets Oldenburg hieß es am Sonntagnachmittag 74:85. Es ist die vierte Niederlage in Folge für die Würzburger. Nächstes Spiel von s.Oliver Würzburg ist am Samstag, dann empfangen sie zuhause die Basketball-Löwen Braunschweig.

Erstellt: 11.12.16 - 17:25 Uhr



