Kreuzwertheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Foto: Markus Igelsböck / pixelio.de

Einbruch in Einfamilienhaus. Im Laufe des Samstags ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Kreuzwertheim eingestiegen. Er erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 2000 Euro und konnte anschließend unerkannt flüchten. Der Täter war wohl über ein rückseitiges Fenster eingedrungen. Im Haus selbst durchwühlte er sämtliche Räume.

Erstellt: 11.12.16 - 12:23 Uhr



