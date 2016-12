Veitshöchheim: Kerze verursacht Wohnungsbrand

Foto: Verena N. / pixelio.de

Vergessene Kerze setzt Wohnung in Brand. Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Veitshöchheim gerufen. Der 50-jährige Bewohner versuchte das Feuer, das eine Kerze im Wohnzimmer ausgelöst hatte, noch vergeblich zu löschen, konnte es aber nicht mehr eindämmen. Die Feuerwehr brachte den Brand allerdings schnell unter Kontrolle. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Erstellt: 11.12.16 - 11:52 Uhr



