Triefenstein: Fußgänger angefahren

Auto gegen Fußgänger. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte am Freitag früh in Triefenstein abbiegen. Dabei übersah sie einen 72-jährigen Fußgänger und fuhr ihn um. Der Mann stürzte auf den Asphalt und kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Schaden.

Erstellt: 11.12.16 - 10:45 Uhr



