Würzburg: Chaosfahrt quer durch die Stadt

Foto: Funkhaus Würzburg

Eine Spur der Verwüstung zog ein 35-Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Auto vom Heuchelhof in die Sanderau. Nach einem Streit mit seiner Ex-Frau setzte er sich stark betrunken ans Steuer. Zunächst fuhr er als “Geisterfahrer“ die Heuchelhofstraße bergab. Weiter ging es dann über die Adenauer-Brücke, bis zu seiner Wohnung in der Virchowstraße. Dort konnte der Mann festgenommen werden. Auf seiner Fahrt demolierte er offenbar acht Fahrzeuge und mehrere Schilder. Der Gesamtschaden dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.Sein eigenes Auto fuhr zum Schluss nur noch auf den Felgen, denn alle Reifen waren kaputt. Schließlich stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte, aber noch drei Haftbefehle mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von knapp vier Jahren gegen ihn vorlagen. Aus diesem Grund wurde er am Sonntagvormittag in die JVA gebracht.

Erstellt: 11.12.16 - 09:25 Uhr



