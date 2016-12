Handball 2. Bundesliga: Rimpar kassiert Auswärts-Niederlage in Saarlouis

Foto: DJK Rimpar

Die Rimparer Wölfe sind am Samstagabend in der zweiten Handball Bundesliga ohne Punkte geblieben. Bei der HG Saarlouis kassierten sie eine 29:28 Niederlage. Zur Halbzeit hatten die Rimparer noch mit zwei Toren geführt. Dann allerdings kamen sie schlecht aus der Kabine, Saarlouis konnte den Rückstand zwischenzeitlich sogar in eine Fünf-Tore-Führung umwandeln. Am Ende konnten es die Rimparer zwar nochmal spannend machen, zu einem Sieg reichte es aber nicht mehr. Es war die erste Niederlage der Wölfe gegen Saarlouis, seit sie in der zweiten Liga spielen.Weiter geht es für die Wölfe mit einem Heimspiel. Am Sonntag nächster Woche empfangen sie die TuS Ferndorf, die mitten im Abstiegskampf steckt.

Erstellt: 10.12.16 - 21:31 Uhr



