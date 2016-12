Prichsenstadt: Sattelzug wendet auf Bundesstraße - ein Verletzter

Foto: Gabi Schoenemann / pixelio.de

Er hatte auf den Bundesstraße gewendet - ein LKW-Fahrer hat am Freitagabend bei Prichsenstadt einen schweren Unfall ausgelöst. Der Mann hatte sich verfahren, daher wollte er auf der B286 wenden. Ein Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in die unbeleuchtete Seite des querstehenden Sattelzuges.Der Autofahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die gesamte Front seines BMW wude eingedrückt. Am LKW wurde der Unterfahrschutz beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Erstellt: 10.12.16 - 11:14 Uhr



