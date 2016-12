Mainfranken: weiter Betrüger mit dem Zetteltrick aktiv

Foto: Funkhaus Würzburg

In Mainfranken sind weiter Trickdiebe mit dem Zetteltrick aktiv. Am Mittwoch Nachmittag erbeuteten sie in Iphofen und Wiesentheid jeweils mehrere tausend Euro Bargeld. Stets hatte eine Frau bei älteren Menschen geklingelt und sie mit Block und Stift abgelenkt. Währenddessen schleicht ein Komplize zum Klauen in die Wohnung.In Würzburg hatten Trickdiebe eine Seniorin so sogar um einige zehntausend Euro gebracht.

Erstellt: 10.12.16 - 10:12 Uhr



zurück zur Übersicht