Kitzingen: Abriss der alten Realschule im Kreistag

Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de

Kreistag berät über Schulabriss. Der Kitzinger Kreistag will am Montag den Abriss der ehemaligen Richard-Rother-Realschule beschließen. Für Mitte Juni 2017, also nach den Abiturprüfungen, ist der Gebäudeabriss geplant. Zuvor soll während den “Schlechtwettermonaten“ der Abbruch im Gebäudeinneren durchgeführt werden. Zuletzt waren Teile des Gebäudes als Provisorium während der Generalsanierung des Armin-Knab-Gymnasiums genutzt worden. Danach wurde eine weitere Nutzung von der Stadt aufgrund statischer Probleme untersagt.Wenn das Gebäude abgerissen ist, soll die Fläche vorerst als Spielfläche für das Schulzentrum dienen. Insgesamt sind für den Abriss und die Herrichtung der Spielfläche 600.000 Euro im Haushalt verplant.

Erstellt: 12.12.16 - 06:57 Uhr



