Unterfranken: Deutlich weniger Nesthocker

Foto: Stihl024 / pixelio.de

Weniger los im Hotel Mama. In Unterfranken ist die Anzahl der über 18-Jährigen, die noch zu Hause wohnen, gesunken. Das ergab eine Auswertung von Ergebnissen des Mikrozensus. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl von 153.000 auf 116.000 um 37.000 Personen gesunken. Das entspricht einem Unterschied von rund 24 Prozent. Auch die allgemeine Anzahl an Familien in der Region ist zurückgegangen. Gab es laut Mikrozensus 2005 noch 93.000 Familien, sind es vergangenes Jahr 4.000 weniger.

Erstellt: 12.12.16 - 06:25 Uhr



