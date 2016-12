Aub: Tabak für 10.000 Euro gestohlen

Foto: Uschi Dreiucker / pixelio.de

Großer Tabakdiebstahl in Aub. In der Nacht auf Freitag wurden aus einem Lebensmittelmarkt 800 Packungen Zigaretten und 80 Tabakdosen geklaut. Die Täter verschafften sich über das Dach des Marktes gewaltsam Zugang zum Gebäude und konnten die Beute so auch unbeobachtet wegschaffen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Erstellt: 09.12.16 - 17:37 Uhr



zurück zur Übersicht