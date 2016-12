Veitshöchheim: Erste Schritte Richtung Lärmschutz an Bahnstrecke

Foto: Funkhaus Würzburg

Vier Wände gegen den Lärm. Für den Bau von Lärmschutzwänden bei Veitshöchheim an der Bahnstrecke Würzburg Aschaffenburg ist jetzt ein Planfestellungsverfahren eingeleitet worden. Um den Bahnlärm in der Gemeinde zu reduzieren, sollen insgesamt vier Lärmschutzwände mit einer Höhe von drei Metern und einer Gesamtlänge von rund 1,5 Kilometern gebaut werden. Die Planungsunterlagen sollen voraussichtlich ab der zweiten Januarwoche 2017 für einen Monat zu Einsicht ausgelegt werden. Das geschieht nicht nur in Veitshöchheim sondern auch in Margetshöchheim und Zell, weil diese Gemeinden vom Baulärm für die Wände ebenfalls betroffen wären. Nach Ablauf der Auslegungsfrist besteht zwei Wochen lang die Möglichkeit Einwände zu erheben. Der genaue Zeitplan wird durch die Gemeinden bekannt gegeben.

Erstellt: 12.12.16 - 06:41 Uhr



