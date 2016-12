Ochsenfurt: Mit über zwei Promille in den Zaun

Besoffen in Firmenzaun gerast. Am Freitagmorgen ist ein Auto in den Zaun der Firma Südzucker gefahren und hatte sich dort verfangen. Die beiden Insassen konnten das Auto nicht mehr befreien und gingen zu Fuß weiter, als sie von der Polizei angetroffen wurden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 22-jährigen Fahrer einen Wert 2,46 Promille. Sein Begleiter brachte es auf 2,04 Promille. Der Fahrer musste vorerst seinen Führerschein abgeben.

Erstellt: 09.12.16 - 16:45 Uhr



