Schweinfurt: Evakuierung nach Gasaustritt

Foto: Funkhaus Würzburg

Gasaustritt in Mehrfamilienhaus. Am Freitagmorgen musste ein Haus in Schweinfurt evakuiert werden. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke wollte in dem Vier-Parteien-Haus Gas ablesen und hatte dabei Gasgeruch wahrgenommen. Bislang ist die Ursache des Gasaustritts unbekannt. Die Bewohner konnten ihre Wohnungen nicht mehr beziehen, da die Gaszufuhr zum Haus abgesperrt wurde und somit die Heizung nicht mehr funktioniert. Sie wurden in anderen Wohnungen untergebracht.Während des Einsatzes bestand keine akute Explosionsgefahr, verletzt wurde niemand.

Erstellt: 09.12.16 - 16:29 Uhr



zurück zur Übersicht