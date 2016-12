Rothenfels: Zwei Autos stürzen Böschung hinab

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Kurz vor Rothenfels im Landkreis Main-Spessart wechselte ein Autofahrer überraschend die Spur. Ein nachfolgendes Auto krachte ihm deshalb in die Seite und wurde die Böschung hinunter fünf Meter in die Tiefe gestoßen. Ein weiteres Auto wollte einen Zusammenstoß verhindern, wich aus und fiel deshalb ebenfalls den Abhang hinunter. Die beiden abgestürzten Autofahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. An den insgesamt drei Fahrzeugen, die am Unfall beteiligt waren, entstand Sachschaden von 13.500 Euro.

Erstellt: 09.12.16 - 15:08 Uhr



