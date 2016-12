A3 / Kleinlangheim: 700 Liter Diesel abgezapft

Foto: Gabi Schoenemann / pixelio.de

Dieseldiebe auf A3. In der Nacht zum Freitag haben Diebe von einem in der Rastanlage Haidt-Süd geparkten Sattelzug mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Als der Lasterfahrer des 40-Tonners am Morgen aufwachte, stellte er fest, dass ihm etwa 700 Liter Diesel fehlten. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Erstellt: 09.12.16 - 13:56 Uhr



