Würzburg: Maurice Stuckey ins All-Star Team berufen

s.Oliver Würzburg Spieler Maurice Stuckey gehört zu den besten Basketballern Deutschlands!Der Würzburger ist zum zweiten Mal in Folge beim ALLSTAR Day der Basketball Bundesliga dabei. Er wurde von Coach Torsten Leibenath nominiert und wird am 14. Januar im Bonner Telekom Dome versuchen, den Sieg von "Team National" aus dem letzten Jahr zu wiederholen.Beim Allstar-Day treten die besten deutschen Spieler gegen eine internationale Auswahl aus der Basketball Bundesliga an.

Erstellt: 09.12.16 - 12:51 Uhr



