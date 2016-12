Winterhausen: SEK-Einsatz - 48-Jähriger droht sich selbst zu töten

SEK-Einsatz in Winterhausen. Dort hatte gestern Abend ein 48-Jähriger gedroht, sich selbst zu töten, er hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Vorsorglich wurde das SEK hinzugezogen. Nach mehreren Stunden konnte der 48-Jährige zur Aufgabe bewegt werden. Der Mann wurde in einBezirkskrankenhaus eingeliefert.

Erstellt: 09.12.16 - 09:28 Uhr



