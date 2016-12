Unterfranken: Polizei warnt vor virenverseuchten Bewerbungsemails

Foto: Antje Delater / pixelio.de

Bewerbung legt komplette Firma lahm. Am Mittwochmorgen wurde ein Autohaus im Landkreis Würzburg Opfer eines erpresserischen Verschlüsselungsvirus. Im Anhang einer scheinbaren Bewerbungs-Mail befanden sich harmlos wirkende Exel- und PDF-Dateien. Beim Öffnen wurde jedoch - durch einen in der Datei versteckten Virus - der gesamte Computer und alle angeschlossenen Festplatten verschlüsselt und damit unzugänglich gemacht. Erst gegen eine Lösegeldzahlung erhalte man das nötige Werkzeug zum Entschlüsseln, meldete der Virus. Davon rät die Polizei aber dringend ab, da es keine Garantie für den Rückerhalt der Daten gibt und man die Erpresser somit finanziell unterstützt.Im Allgemeinen rät die Polizei dazu niemals ungeprüft Dateianhänge, seien es scheinbar ungefährliche Bilder, PDFs oder Office-Dokumente, zu öffnen. Außerdem solle man nicht auf Links klicken, die in ungebetenen Emails stehen.Doch nicht nur Firmen sind von solchen gefälschten Emails betroffen. Auch die Agentur für Arbeit warnt aktuell vor Emails mit deren Absender. Meistens sei dort von Stellengesuchen oder Angeboten die Rede.

Erstellt: 09.12.16 - 06:52 Uhr



