Unterfranken: 25 Prozent der Gemeinden mit schlechtem Internet

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Der Internet-Ausbau in Unterfranken geht gut voran, dennoch haben gut 25 Prozent der 308 Gemeinden noch immer eine schlechte Anbindung. Das ergab eine Auswertung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Gut sei die Internetanbindung unter anderem in Würzburg, Kitzingen und Marktheidenfeld. Einige Gemeinden wie beispielsweise im Raum Eibelstadt, Arnstein und Volkach haben hingegen eine völlig unzureichende Anbindung. Für Unternehmen kann das Probleme verursachen oder gar eine Gemeinde als Standort untauglich machen. Im bundesweiten Vergleich komme Bayern mit dem Funk- und Leitungsnetzausbau sehr gut voran, jedoch müsse man noch mehr Tempo zulegen, so Wolfgang Fieber Vorstandsvorsitzender der vbw Bezirksgruppe Unterfranken. Gefordert wird ein flächendeckendes Leitungsnetz mit einer Leistung von 100 Megabit pro Sekunde bis 2020. Auch bei der Mobilfunkabdeckung käme man gut voran, jedoch gebe es noch etliche Funklöcher oder zu geringe Leistung des mobilen Internets – vor allem im Bereich Lohr.

Erstellt: 09.12.16 - 06:48 Uhr



