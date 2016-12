Unterfranken: Friedenslicht aus Bethlehem kommt

Foto: RDP / RdP / C.Schnaubelt

Würzburger Pfadfinder bringen Friedenslicht in die Region. Am Freitagmorgen kommen insgesamt 150 Pfadfinder aus ganz Deutschland in Wien an, um dort das Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang zu nehmen. Darunter sind auch drei aus Würzburg. Während eines Gottesdienstes am Samstagnachmittag wird das Licht dann verteilt. In einer Transportbox erreicht es per Zug am Sonntagmorgen München und wird von dort aus in ganz Deutschland verteilt. In der Region wird es zunächst im Würzburger Kilianeum gegen 10 Uhr aufgestellt und kann dort abgeholt werden. Außerdem findet um 16 Uhr ein Gottesdienst im Neumünster statt.Das Friedenslicht soll eine symbolische Botschaft sein, dass von der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem Frieden in die ganzen Welt getragen wird. Jedes Jahr entzündet dort ein Kind das Friedenslicht. Von Bethlehem aus wird das Licht zunächst nach Wien und von dort aus in die Welt gebracht.

Erstellt: 09.12.16 - 06:12 Uhr



