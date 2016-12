Würzburg: Mutmaßlicher Vergewaltiger mit Gedächtnislücken

Massive Erinnerungslücken. Die will ein Angeklagter über eine Nacht im Juli in Würzburg haben. Da soll er laut Anklage eine Prostituierte gewürgt und zum ungeschützten Geschlechtsverkehr genötigt haben. Vor Gericht hat der 20-Jährige am Donnerstag ausgesagt, dass er sich an viele Dinge aus dieser Nacht nicht richtig erinnern könne. Der Prozess geht am Dienstag weiter.Damals rief die die Frau in einer nahegelegenen Tankstelle die Polizei um Hilfe. Wenig später konnte der 20-Jährige, der ihr gefolgt war, dann festgenommen werden.

