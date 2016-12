Würzburg: Zwei Betonmisch-LKW verschwunden

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Zwei komplette LKW einfach verschwunden. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte von einem Firmengelände in Würzburg zwei neuwertige Betonmischer-LKW im Gesamtwert von etwa 200.000 Euro entwendet. Offenbar hatten die Täter ein Rolltor des Firmengeländes in Unterdürrbach gewaltsam geöffnet und waren so zu den Fahrzeugen gelangt. Von den Fahrzeugen fehlt bislang noch jede Spur.An den entwendeten Lkw waren die Kennzeichen WÜ-DM368 und WÜ-NM896 angebracht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Erstellt: 08.12.16 - 16:50 Uhr



