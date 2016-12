Unterfranken: Mehr Diebstähle in Zügen und an Bahnhöfen

Foto: Funkhaus Würzburg

Es wird mehr geklaut in Zügen und an Bahnhöfen. Die Bundespolizei hat für den Bereich Unterfranken und einige Landkreise Oberfrankens einen Anstieg der Diebstähle von circa elf Prozent verzeichnet. Deshalb klärt die Polizei am Samstag zwischen 9 und 19 Uhr Bürger am Hauptbahnhof in Würzburg auf. Die Beamten geben Tipps zum Schutz vor Dieben und zeigen die Tricks auf, mit denen die Taschendiebe Beute machen wollen.Die Polizei bittet deshalb alle Zugreisende besonders bei Menschengedränge auf die Wertsachen zu achten. Handtaschen sollten stets geschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. Außerdem sollte immer nur das Notwendigste an Bargeld und EC-Karten mit sich getragen werden.

Erstellt: 10.12.16 - 08:30 Uhr



