Würzburg: Renommierter Leibniz-Preis geht an Uni-Professor

Foto: IMIB

Er gilt als eine Art deutscher Nobelpreis – jetzt geht ein Leibniz-Preis erneut nach Würzburg. Der Würzburger Uni-Professor Jörg Vogel erhält 2017 einen mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Der Biologe Vogel erforscht auf genetischer Ebene kleine RNA-Moleküle von bakteriellen Krankheitserregern, zum Beispiel von Salmonellen. Mit seinem Team will er Funktionsweise und Wirkungen dieser Moleküle genauer erforschen. Seine Arbeite könnte neue Wege zeigen, um solche Krankheitserreger zu bekämpfen.Den Leibniz-Preis bekommt Vogel am 15. März 2017 auf einer Festveranstaltung in Berlin überreicht. Das Preisgeld kann er nach seinen eigenen Vorstellungen für seine Forschungsarbeit verwenden.

Erstellt: 09.12.16 - 06:04 Uhr



